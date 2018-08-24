Центр Києва перекрили для проведення урочистих заходів

Так, підготовка до святкових заходів почалась ще напередодні, 23 серпня. Тоді у центрі Києва на вулиці Хрещатик почали встановлювати загородження для проведення військового параду.



Сьогодні ж станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" уже частково зачинили. "Майдан Незалежності" зачинена на вхід та вихід, а на станції "Хрещатик" вхід та вихід зачинений на вулиці Інститутській та Алеї небесної сотні. Обмеження діятимуть з ранку і до закінчення військового параду.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У День Незалежності дві центральні станції метро будуть частково зачинені



Крім того, на час проведення святкових заходів у центральній частині міста тимчасово обмежено рух транспорту на Європейській площі, Бессарабській площі, вул. Трьохсвятительській, вул. Костьольній, алеї Героїв Небесної Сотні, вул. Інститутській (на ділянці від вул. Ольгинської до вул. Шовковичної), вул. Ольгинській, вул. Архітектора Городецького, вул. Грушевського (на ділянці від вул. Шовковичної до Європейської площі), Володимирському узвозі (на ділянці від Європейської площі до Боричевого узвозу), Петрівській алеї, Парковій дорозі, площі І. Франка, вул. Заньковецької, вул. Банковій, вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, б-рі Т. Шевченка (на ділянці від вул. Пушкінської до Бессарабської площі), вул. Б. Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик), вул. Прорізній (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик), вул. Михайлівській, вул. Басейній (від вул. Еспланадної до Бессарабської площі), вул. Дарвіна, Крутому узвозі.



Не функціонують і паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.



Як повідомляв УНН, столична влада оприлюднила графік обмеження руху транспорту з нагоди святкування 27-річниці Дня Незалежності України.



