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Центр Киева перекрыли для проведения торжественных мероприятий

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В пятницу, 24 августа, на 27-ю годовщину Независимости Украины, правоохранители с самого утра начали ограничивать движение в центре Киева для проведения торжественных мероприятий, которые должны начаться уже через несколько часов, передает УНН.

Центр Киева перекрыли для проведения торжественных мероприятий

Так, подготовка к праздничным мероприятиям началась еще накануне, 23 августа. Тогда в центре Киева на улице Крещатик начали устанавливать заграждения для проведения военного парада.

Сегодня же станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" уже частично закрыли. "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход, а на станции "Крещатик" вход и выход закрыт на улице Институтской и Аллее небесной сотни. Ограничения будут действовать с утра и до окончания военного парада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В День Независимости две центральные станции метро будут частично закрыты

Кроме того, на время проведения праздничных мероприятий в центральной части города временно ограничено движение транспорта на Европейской площади, Бессарабской площади, ул. Трехсвятительской, ул. Костельной, аллеи Героев Небесной Сотни, ул. Институтской (на участке от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной), ул. Ольгинской, ул. Архитектора Городецкого, ул. Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Владимирском спуске (на участке от Европейской площади до Боричевого спуска), Петровской аллеи, Парковой дороге, площади Ивана Франко, ул. Заньковецкой, ул. Банковой, ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, б-ре ​​Т. Шевченко (на участке от ул. Пушкинской до Бессарабской площади), ул. Б. Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Михайловской, ул. Бассейной (от ул. Эспланадной до Бессарабской площади), ул. Дарвина, Крутом спуске.

Не функционируют и парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре ​​Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Как сообщал УНН, столичная власть обнародовала график ограничения движения транспорта по случаю празднования 27-й годовщины Дня Независимости Украины.

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