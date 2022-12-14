Центр громадського здоров’я пояснив, як формується колективний імунітет

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«Охоплення вакцинацією на рівні 95% населення країни, за рекомендацією ВООЗ, забезпечує повноцінний захист громади від спалахів та епідемій інфекційних хвороб, яким можна запобігти щепленнями. Фактично, це і називається колективним імунітетом. 5% залишається для тих дітей і дорослих, які мають довічні протипоказання та не можуть щепитися і отримати захист від інфікування», – повідомляє Центр громадського здоров’я.

ВООЗ застерігає, якщо рівень охоплення населення країни щепленнями падає на кілька відсотків, це створює сприятливі умови для поширення інфекційних хвороб. Чим нижчий імунітет, тим тим вищий шанс виникнення спалахів та епідемій. Тому кожна відмова або відкладання щеплення – загроза власному життю та життю тих, хто з об’єктивних причин не може щепитися.

Нагадаємо

У Києві за минулий тиждень, з 5 по 11 грудня, зареєстрували 9140 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема і на COVID-19. Це на 20,6% більше, ніж тижнем раніше, з 28 листопада по 4 грудня.