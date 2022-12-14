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Центр общественного здоровья объяснил, как формируется коллективный иммунитет

Центр общественного здоровья объяснил, как формируется коллективный иммунитет

Киев • УНН

 • 988144 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Коллективный иммунитет формируется тогда, когда вакцинацию от инфекционных заболеваний прошли 95% населения. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, передает УНН.

Цитата

«Охват вакцинацией на уровне 95% населения страны, по рекомендации ВОЗ, обеспечивает полноценную защиту общины от вспышек и эпидемий инфекционных болезней, которые можно предотвратить прививками. Фактически это и называется коллективным иммунитетом. 5% остается для тех детей и взрослых, которые имеют пожизненные противопоказания и не могут прививаться и получить защиту от инфицирования», – сообщает Центр общественного здоровья.

ВОЗ предостерегает, если уровень охвата населения страны прививками падает на несколько процентов, это создает благоприятные условия для распространения инфекционных заболеваний. Чем ниже иммунитет, тем выше шанс возникновения вспышек и эпидемий. Поэтому каждый отказ или откладывание прививки – угроза собственной жизни и жизни тех, кто по объективным причинам не может прививаться.

Напомним

В Киеве за прошедшую неделю, с 5 по 11 декабря, зарегистрировали 9140 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. Это на 20,6% больше, чем неделей ранее, с 28 ноября по 4 декабря.

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