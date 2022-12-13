У Києві помітно зростає кількість зараження на грип та ГРВІ

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"У столиці за 49-й тиждень 2022 року зареєстровано 9140 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 61,3%. Наразі показник захворюваності становить 308,6", - повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Загалом у Києві спостерігається зростання захворюваності на 20,6% порівняно з попереднім тижнем. Зокрема, захворіло 5300 дітей (зростання на 21,3%), 3840 дорослих (зростання на 19,7%).

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