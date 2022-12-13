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В Киеве заметно растет количество заражения гриппом и ОРВИ

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Киеве за прошедшую неделю, с 5 по 11 декабря, зарегистрировали 9140 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. Это на 20,6% больше, чем неделей ранее, с 28 ноября по 4 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Цитата

"В столице за 49-ю неделю 2022 года зарегистрировано 9140 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 61,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 308,6", – сообщает Киевская городская государственная администрация.

Всего в Киеве наблюдается рост заболеваемости на 20,6% по сравнению с предыдущей неделей. В частности, заболело 5300 детей (рост на 21,3%), 3840 взрослых (рост на 19,7%).

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