Центр громадського здоров’я МОЗ vs Раімов: суперечка довкола коронавірусу і 7 млн грн на "ринкове дослідження"

“Тут і сумновідомий „антикризовий профі з комунікацій“ виринув”, — написав Збанацький.

У самому дописі йдеться про те, що Раімов “розганяє дезу про COVID −19”, окремо наголошуючи на його російськомовності, натякаючи певно таким чином на традиційну “руку Кремля”.

“Кілька днів тому нашу увагу привернув телеграм-канал про коронавірус російською мовою. На ваші прохання довелося розвінчувати дію шахрайського „блокатора вірусів“, який рекламували на цьому ресурсі. Курує телеграм-канал Дмитро Раімов — політехнолог, колишній радник колишнього міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької”, — йдеться у повідомленні.

Далі автори допису старанно доводять, що Раімов розганяє фейки, бо озвучує версію про штучніть коронавірусу. Хоча насправді жодних доказів зворотнього і дотепер немає. Є лише версії і суб’єктивні думки різних науковців, вірусологів, експертів, яким вірять або ні.

Наприклад, Глава Уханьського інституту вірусології вважає, що коронавірус не може бути штучним, бо у людей начебто бракує знань для його створення. Натомість, в США досі продовжують впевнено вивчати версію про те, що коронавірус саме штучний.

Про самого Збанацького треба зазначити наступне — до 2016 року він працював в управлінні Держсанепідемслужби Київської області, знищеної за керівництва МОЗ Уляною Супрун, потім отримував від держави соціальні виплати як безробітний, а у 2017 році був призначений в Центр громадського здоров’я МОЗ України заступником генерального директора.

Сам Центр позиціонує себе як заклад охорони здоров’я, що відповідає за збереження і зміцнення здоров’я населення, соціально-гігієнічний моніторинг захворювань, епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку, групову та популяційну профілактику захворюваності, боротьбу з епідеміями та стратегічне управління у сфері громадського здоров’я.

Тобто, під час епідемій та пандемій цей Центр мав би бути активним борцем з інфекціями. Натомість у єдиному звіті Центру за березень (інших звітів Центру по боротьбі з коронавірусом на сайті не знайдено) серед головних досягнень — фактично одна “писанина” та очевидні для медиків рекомендації, як то “навчання щодо правильного використання засобів індивідуального захисту та гігієни рук для ДУ “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України” або “координація виконання дезінфекції літака з Мілана”.

Аналіз закупівель Prozzoro теж не продемонстрував заохоченість Центру у боротьбі з COVID-19. Серед останніх активностей Центру — закупівля за державний кошт моніторів, комп’ютерів та іншого офісного приладдя, проведення ринкових досліджень вартістю майже 7 млн грн — замість перенаправлення цих коштів на закупівлю засобів захисту для медиків.

Щодо звинувачень Збанацьким у бік Раімова, то останній пов’язує такі викиди з інерцією держустанови.

“Мені складно коментувати звинувачення людини, яку я навіть не знаю. Я здивований, що у Центру громадського здоров’я так багато часу на коментарі дописів у соцмережах, в той час як на них покладено питання фінансування боротьби з коронавірусом.

Я дуже радий і тішусь, що у них є час на аналіз коментарів у соцмережах. Але можу дати пораду — більше уваги звертати не на коментарі сторонніх спеціалістів або експертів, а більше на комунікацію з лікарями. Оскільки питання громадського здоров’я — це питання ще і здоров’я лікарів — вони також частина громадськості і, як ви знаєте, кожен п’ятий хворий сьогодні — це лікар.

На жаль, зараз у більшості первинних ланок допомоги пацієнтам лікарі до сих пір не розуміють, що вони мають приймати потенційних пацієнтів на коронавірус у належному захисті. Центр громадського здоров’я взагалі ніколи особливо активним не був. Але з початку січня, коли у світі почалася пандемія і коли треба було вже пояснювати людям що робити, щоб не захворіти — вони цим не займалися. Раджу приділяти увагу цьому”, — зазначив Раімов.