Центр громадського здоров’я МОЗ vs Раімов: суперечка довкола коронавірусу і 7 млн грн на "ринкове дослідження"

ukru
16:58 • 60270 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 133318 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 225605 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 227908 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 228514 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 218979 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 190928 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185272 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145694 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150100 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
66 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144588 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 150684 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 129898 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 242654 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 38726 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 225596 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 227900 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 228508 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 218977 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 190927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 38726 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 20653 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 129898 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144588 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112457 перегляди
Актуальне
Центр громадського здоров’я МОЗ vs Раімов: суперечка довкола коронавірусу і 7 млн грн на "ринкове дослідження"

Центр громадського здоров’я МОЗ vs Раімов: суперечка довкола коронавірусу і 7 млн грн на "ринкове дослідження"

Київ • УНН

 • 12984 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Заступник голови Центру громадського здоров’я МОЗ України Владислав Збанацький поширив у соціальній мережі допис, де зокрема колишнього радника міністра охорони здоров’я Дмитра Раімова звинувачують у вкиданні фейків про коронавірус та рекламу “блокаторів вірусу”, повідомляє УНН.

“Тут і сумновідомий „антикризовий профі з комунікацій“ виринув”, — написав Збанацький.

У самому дописі йдеться про те, що Раімов “розганяє дезу про COVID −19”, окремо наголошуючи на його російськомовності, натякаючи певно таким чином на традиційну “руку Кремля”.

“Кілька днів тому нашу увагу привернув телеграм-канал про коронавірус російською мовою. На ваші прохання довелося розвінчувати дію шахрайського „блокатора вірусів“, який рекламували на цьому ресурсі. Курує телеграм-канал Дмитро Раімов — політехнолог, колишній радник колишнього міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької”, — йдеться у повідомленні.

Далі автори допису старанно доводять, що Раімов розганяє фейки, бо озвучує версію про штучніть коронавірусу. Хоча насправді жодних доказів зворотнього і дотепер немає. Є лише версії і суб’єктивні думки різних науковців, вірусологів, експертів, яким вірять або ні.

Наприклад, Глава Уханьського інституту вірусології вважає, що коронавірус не може бути штучним, бо у людей начебто бракує знань для його створення. Натомість, в США досі продовжують впевнено вивчати версію про те, що коронавірус саме штучний.

Про самого Збанацького треба зазначити наступне — до 2016 року він працював в управлінні Держсанепідемслужби Київської області, знищеної за керівництва МОЗ Уляною Супрун, потім отримував від держави соціальні виплати як безробітний, а у 2017 році був призначений в Центр громадського здоров’я МОЗ України заступником генерального директора.

Сам Центр позиціонує себе як заклад охорони здоров’я, що відповідає за збереження і зміцнення здоров’я населення, соціально-гігієнічний моніторинг захворювань, епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку, групову та популяційну профілактику захворюваності, боротьбу з епідеміями та стратегічне управління у сфері громадського здоров’я.

Тобто, під час епідемій та пандемій цей Центр мав би бути активним борцем з інфекціями. Натомість у єдиному звіті Центру за березень (інших звітів Центру по боротьбі з коронавірусом на сайті не знайдено) серед головних досягнень — фактично одна “писанина” та очевидні для медиків рекомендації, як то “навчання щодо правильного використання засобів індивідуального захисту та гігієни рук для ДУ “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України” або “координація виконання дезінфекції літака з Мілана”.

Аналіз закупівель Prozzoro теж не продемонстрував заохоченість Центру у боротьбі з COVID-19. Серед останніх активностей Центру — закупівля за державний кошт моніторів, комп’ютерів та іншого офісного приладдя, проведення ринкових досліджень вартістю майже 7 млн грн — замість перенаправлення цих коштів на закупівлю засобів захисту для медиків.

Щодо звинувачень Збанацьким у бік Раімова, то останній пов’язує такі викиди з інерцією держустанови.

“Мені складно коментувати звинувачення людини, яку я навіть не знаю. Я здивований, що у Центру громадського здоров’я так багато часу на коментарі дописів у соцмережах, в той час як на них покладено питання фінансування боротьби з коронавірусом.

Я дуже радий і тішусь, що у них є час на аналіз коментарів у соцмережах. Але можу дати пораду — більше уваги звертати не на коментарі сторонніх спеціалістів або експертів, а більше на комунікацію з лікарями. Оскільки питання громадського здоров’я — це питання ще і здоров’я лікарів — вони також частина громадськості і, як ви знаєте, кожен п’ятий хворий сьогодні — це лікар.

На жаль, зараз у більшості первинних ланок допомоги пацієнтам лікарі до сих пір не розуміють, що вони мають приймати потенційних пацієнтів на коронавірус у належному захисті. Центр громадського здоров’я взагалі ніколи особливо активним не був. Але з початку січня, коли у світі почалася пандемія і коли треба було вже пояснювати людям що робити, щоб не захворіти — вони цим не займалися. Раджу приділяти увагу цьому”, — зазначив Раімов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73