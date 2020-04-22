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Центр общественного здоровья Минздрава vs Раимов: спор вокруг коронавируса и 7 млн грн на "рыночное исследование"

Центр общественного здоровья Минздрава vs Раимов: спор вокруг коронавируса и 7 млн грн на "рыночное исследование"

Киев  •  УНН

 • 12980 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Заместитель председателя Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владислав Збанацкий распространил в социальной сети сообщение, где в частности бывшего советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова обвиняют в вбрасывании фейков о коронавирусе и рекламе "блокаторов вируса", сообщает УНН.

"Здесь и печальноизвестный "антикризисный профи по коммуникациям "вынырнул", - написал Збанацкий.

В самом посте говорится, что Раимова "разгоняет дезу о COVID -19", отдельно подчеркивая его русскоязычность, намекая видимо таким образом на традиционную "руку Кремля".

"Несколько дней назад наше внимание привлек телеграмм-канал о коронавирусе на русском языке. По вашим просьбам пришлось развенчивать действие мошеннического "блокатора вирусов", который рекламировали на этом ресурсе. Курирует телеграмм канал Дмитрий Раимов - политтехнолог, бывший советник бывшего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой", - говорится в сообщении.

Далее авторы сообщения старательно доказывают, что Раимов разгоняет фейки, потому озвучивает версию об искусственном коронавирусе. Хотя на самом деле никаких доказательств обратного до сих пор нет. Есть только версии и субъективные мнения различных ученых, вирусологов, экспертов, которым верят или нет.

Например, глава Уханьского института вирусологии считает, что коронавирус не может быть искусственным, так как у людей вроде не хватает знаний для его создания. Зато, в США до сих пор продолжают уверенно изучать версию о том, что коронавирус именно искусственный.

Относительно самого Збанацкого надо отметить следующее - до 2016 года он работал в управлении Госсанэпидемслужбы Киевской области, уничтоженной во время руководства Минздравом Ульяной Супрун, потом получал от государства социальные выплаты в качестве безработного, а в 2017 году был назначен в Центр общественного здоровья Минздрава Украины заместителем генерального директора.

Сам Центр позиционирует себя как заведение здравоохранения, что отвечает за сохранение и укрепление здоровья населения, социально-гигиенический мониторинг заболеваний, эпидемиологический надзор и биологическую безопасность, групповую и популяционную профилактику заболеваемости, борьбу с эпидемиями и стратегическое управление в сфере общественного здоровья 'я.

То есть, во время эпидемий и пандемий этот Центр должен быть активным борцом с инфекциями. Но в единственном отчете Центра за март (других отчетов Центра по борьбе с коронавирусом на сайте не найдено) среди главных достижений - фактически одна "писанина" и очевидные для медиков рекомендации, как "обучение по правильному использованию средств индивидуальной защиты и гигиены рук для ДУ "Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины" или "координация выполнения дезинфекции самолета из Милана".

Анализ закупок Prozzoro тоже не продемонстрировал вовлеченность Центра в борьбу с COVID-19. Среди последних активностей Центра - закупка за государственные средства мониторов, компьютеров и других офисных принадлежностей, проведение рыночных исследований стоимостью почти 7 млн грн - вместо перенаправления этих средств на закупку средств защиты для медиков.

Относительно обвинений Збанацкого в сторону Раимова, то последний связывает такие выбросы с инерцией госучреждения.

"Мне сложно комментировать обвинения человека, которого я даже не знаю. Я удивлен, что у Центра общественного здоровья так много времени на комментарии сообщений в соцсетях, в то время как на них возложен вопрос финансирования борьбы с коронавирусом.

Я очень рад, что у них есть время на анализ комментариев в соцсетях. Но могу дать совет - больше внимания обращать не в комментарии сторонних специалистов или экспертов, а больше на коммуникацию с врачами. Поскольку вопрос общественного здоровья - это вопрос еще и здоровье врачей - они также часть общественности и, как вы знаете, каждый пятый больной сегодня - это врач.

К сожалению, сейчас в большинстве первичных звеньев помощи пациентам врачи до сих пор не понимают, что они должны принимать потенциальных пациентов с коронавирусом в надлежащей защите. Центр общественного здоровья вообще никогда особенно активным не был. Но с начала января, когда в мире началась пандемия и когда надо было уже объяснять людям что делать, чтобы не заболеть - они этим не занимались. Советую уделять внимание этому", - отметил Раимова.

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