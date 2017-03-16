Центр допомоги учасникам АТО з'явиться у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про утворення Центру допомоги учасникам антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
Передбачається, що Центр допомагатиме учасникам АТО в отриманні пільг, забезпеченні соціальних гарантій, лікуванні, адаптації, реабілітації. Також планується, що відповідний міський центр сприятиме учасникам бойових дій в працевлаштуванні, професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації тощо.
“Центр допомоги учасникам АТО покликаний консолідувати зусилля і можливості різних державних органів і органів місцевого самоврядування, громадськості та волонтерських організацій. Наразі в місті існують різні консультативно-дорадчі, координаційні групи і ради, які діють розпорошено. Центр допомоги учасникам АТО забезпечить надання допомоги централізовано, за принципом “єдиного вікна”, - зазначив депутат Київради Максим Борозенець, який є суб'єктом подання відповідного рішення.
Рішення підтримали 96 депутатів.
Як повідомляв УНН, у Київраді розповіли, що сталося з декомунізованими пам’ятниками столиці.