Центр помощи участникам АТО появится в Киеве

Предполагается, что Центр будет помогать участникам АТО в получении льгот, обеспечении социальных гарантий, лечении, адаптации, реабилитации. Также планируется, что соответствующий городской центр будет способствовать участникам боевых действий в трудоустройстве, профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации и тому подобное.

"Центр помощи участникам АТО призван консолидировать усилия и возможности различных государственных органов и органов местного самоуправления, общественности и волонтерских организаций. Сейчас в городе существуют различные консультативно-совещательные, координационные группы и советы, которые действуют разрозненно. Центр помощи участникам АТО обеспечит предоставление помощи централизованно, по принципу "единого окна", - отметил депутат Киевсовета Максим Борозенец, который является субъектом представления соответствующего решения.

Решение поддержали 96 депутатов.

Как сообщал УНН, в Киевсовете рассказали, что случилось с декоммунизированными памятниками столицы.