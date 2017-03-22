Центр для навчання тренерів-парамедиків за стандартами НАТО запрацює в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Через три місяці в Україні запрацює Центр для навчання тренерів-парамедиків за стандартами НАТО. Про це повідомила голова Комітету з питань охорони здоров’я, народний депутат України Ольга Богомолець, передає УНН з посиланням на прес-службу “БПП”.
“Понад рік моїх переговорів з штаб-квартирою НАТО завершилось результатом: сьогодні вирушив автобус з 15 співробітників Міністерства внутрішніх справ, ДСНС до тренінг-центру для парамедиків у Румунії. По їх поверненню, через три місяці, такий самий центр для тренерів-парамедиків буде створено в Україні”, — заявила О.Богомолець.
Вона зазначила, що в такому центрі пройдуть навчання пожежники, поліцейські, водії, вчителі.
“В майбутньому вони зможуть проходити навчання і засвоювати навички рятувальника, парамедика, власне ті служби, які мусять вміти рятувати і зберігати життя і здоров’я людей. Я дуже сподіваюсь, що створення такого тренінгового центру буде кузнею нових кадрів, що дозволить створити нові робочі місця. Адже ми будуємо нову державу, безпечну державу”, — підкреслила О.Богомолець.
Голова профільного комітету зазначила, що саме навички тренерів-парамедиків сьогодні актуальні в Україні як ніколи і не тільки під час бойових дій на сході.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО.