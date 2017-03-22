Центр для обучения тренеров-парамедиков по стандартам НАТО заработает в Украине

"Более года моих переговоров с штаб-квартирой НАТО завершились результатом: сегодня отправился автобус с 15 сотрудниками Министерства внутренних дел, ГосЧС в тренинг-центр для парамедиков в Румынии. По их возвращению, через три месяца, такой же центр для тренеров-парамедиков будет создано в Украине ", - заявила О.Богомолец.

Она отметила, что в таком центре пройдут обучение пожарные, полицейские, водители, учителя.

"В будущем они смогут проходить обучение и усваивать навыки спасателя, парамедика, собственно те службы, которые должны уметь спасать и сохранять жизнь и здоровье людей. Я очень надеюсь, что создание такого тренингового центра будет кузницей новых кадров, что позволит создать новые рабочие места. Ведь мы строим новое государство, безопасное государство ", - подчеркнула О.Богомолец.

Председатель профильного комитета отметила, что именно навыки тренеров-парамедиков сегодня актуальны в Украине как никогда и не только во время боевых действий на востоке.

Как сообщал УНН, Верховная Рада призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО .