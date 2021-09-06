“Це відкрите придушення прав людини” - МЗС Польщі про засудження білоруських активістів

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач засудив покарання у вигляді позбавлення волі, накладені на білоруських опозиціонерів Марію Колеснікову та Максима Знака. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Рішення білоруської влади заслуговує твердого засудження. Це відкрите придушення прав людини і ще один крок, спрямований на залякування білоруського суспільства. Ці репресії не повинні залишатися без відповіді”, — написав Пшидач у Twitter.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив солідарність з Колесніковою та Знаком. “Польща вимагає беззастережного звільнення всіх політичних в’язнів. Ці люди ув’язнені за боротьбу за незалежну та демократичну Білорусь”, — написав він.

Нагадаємо

Колеснікова та Знак були засуджені до 11 та 10 років ув’язнення відповідно, що викликало резонанс із боку західних країн.

Контекст

Марія Колеснікова була взята під варту 8 вересня минулого року. За день до цього невідомі викрали її в центрі Мінська і намагалися вивезти з країни, проте на білорусько-українському кордоні вона порвала свій паспорт.

9 вересня 2020 року затримали Максима Знака.

Білоруські правозахисники визнали їх політв’язнями.

Суд на Марією Колесніковою і Максимом Знаком розпочався 4 серпня в Мінському обласному суді. Він проходив в закритому режимі, адвокати знаходяться під підпискою про нерозголошення матеріалів справи, вони не можуть навіть повідомити, який термін запросила сторона звинувачення для їх підзахисних.

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