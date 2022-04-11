Це – орда, ви не уявляєте скільки це людей: Зеленський пояснив, чому зброя потрібна негайно

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"Зброя – номер один. Вони (західні партнери – ред.) повинні бути дуже серйозними у цьому питанні, і вони точно розуміють про що я зараз говорю. Вони повинні постачати зброю в Україну так, як вони б захищали себе і своїх людей. Вони повинні це розуміти. В іншій швидкості нам буде дуже складно стримувати цей натиск. А це – орда, ви не уявляєте, скільки це людей. Вони не рахують", - сказав Президент.

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Він зауважив, що мова не про танки, яких у росії тисячі.

"Вони не рахують людей, їм абсолютно все одно, ніяких емоцій у них до цього немає. Це тисячі, десятки тисяч. Вони їх не будуть рахувати, і вони будуть прибавлятись постійно. Тому зброя – номер один", - каже Глава держави.

По-друге, з його слів, Україна повинна отримати гарантії безпеки.

Крім того, зауважив Зеленський, зброя – це один із факторів стримування рф, інший – це санкції.

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Як писав УНН, зі слів Президента, можливість відбити нову атаку на півдні та сході України, до якої готується росія, залежатиме від того, як швидко прийде військова допомога США.