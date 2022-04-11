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Это - орда, вы не представляете сколько это людей: Зеленский объяснил, почему оружие нужно немедленно

Киев • УНН

 • 219759 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Страны Запада должны оказывать Украине такую же военную помощь, как они бы защищали себя. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в программе "60 Minutes" на канале CBS News, пишет УНН.

Это - орда, вы не представляете сколько это людей: Зеленский объяснил, почему оружие нужно немедленно

Цитата

"Оружие – номер один. Они (западные партнеры – ред.) должны быть очень серьезными в этом вопросе, и они точно понимают, о чем я сейчас говорю. Они должны поставлять оружие в Украину так, как они бы защищали себя и своих людей. Они должны это понимать. В другой скорости нам будет очень сложно сдерживать это давление. А это – орда, вы не представляете, сколько это людей. Они не считают", - сказал Президент.

Подробности

Он отметил, что речь не о танках, которых у России тысячи.

"Они не считают людей, им абсолютно все равно, никаких эмоций у них к этому нет. Это тысячи, десятки тысяч. Они их не будут считать, и они будут прибавляться постоянно. Поэтому оружие номер один", - говорит Глава государства.

Во-вторых, по его словам, Украина должна получить гарантию безопасности.

Кроме того, отметил Зеленский, оружие – это один из факторов сдерживания России, другой – это санкции.

Раньше

Как писал УНН, по словам Президента, возможность отразить новую атаку на юге и востоке Украины, к которой готовится россия, будет зависеть от того, как быстро придет военная помощь США

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