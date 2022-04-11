Это - орда, вы не представляете сколько это людей: Зеленский объяснил, почему оружие нужно немедленно

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"Оружие – номер один. Они (западные партнеры – ред.) должны быть очень серьезными в этом вопросе, и они точно понимают, о чем я сейчас говорю. Они должны поставлять оружие в Украину так, как они бы защищали себя и своих людей. Они должны это понимать. В другой скорости нам будет очень сложно сдерживать это давление. А это – орда, вы не представляете, сколько это людей. Они не считают", - сказал Президент.

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Он отметил, что речь не о танках, которых у России тысячи.

"Они не считают людей, им абсолютно все равно, никаких эмоций у них к этому нет. Это тысячи, десятки тысяч. Они их не будут считать, и они будут прибавляться постоянно. Поэтому оружие номер один", - говорит Глава государства.

Во-вторых, по его словам, Украина должна получить гарантию безопасности.

Кроме того, отметил Зеленский, оружие – это один из факторов сдерживания России, другой – это санкции.

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Как писал УНН, по словам Президента, возможность отразить новую атаку на юге и востоке Украины, к которой готовится россия, будет зависеть от того, как быстро придет военная помощь США