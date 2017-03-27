Це одного підозрюваного затримали у зв'язку з терактом в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Бірмінгемі заарештований ще один чоловік по справі про теракт у будівлі парламенту 22 березня, внвслідок якого загинули чотири людини, включаючи нападника, передає УНН з посиланням на ВВС.
За інформацією лондонської поліції, яка веде слідство, 30-річний чоловік був заарештований за підозрою в підготовці терактів.
Ще один арештований в минулий четвер в Бірмінгемі 58-річний чоловік залишається під охороною. Арештована в Манчестері жінка випущена під заставу до кінця березня.
Загалом, з моменту нападу 22 березня на Вестмінстерському мосту і біля будівлі парламенту зроблено 12 арештів, проте дев’ять людей вже відпустили без пред’явлення звинувачень.