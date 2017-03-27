Ещё один подозреваемый был задержан в связи с терактом в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Бирмингеме арестован еще один человек по делу о теракте в здании парламента 22 марта, вследствие которого погибли четыре человека, включая нападавшего, передает УНН со ссылкой на ВВС .
По информации лондонской полиции, ведущей следствие, 30-летний мужчина был арестован по подозрению в подготовке терактов.
Еще один арестован в минувший четверг в Бирмингеме 58-летний мужчина остается под охраной. Арестованная в Манчестере женщина выпущена под залог до конца марта.
В общем, с момента нападения 22 марта на Вестминстерском мосту и у здания парламента сделано 12 арестов, однако девять человек уже отпустили без предъявления обвинений.