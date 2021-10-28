"Це не раптова ситуація": прокуратура про відео, на якому 16-річний підозрюваний у ДТП в Харкові розганявся до шаленої швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прокуратура вважає, що відео блогерів, на якому 16-річний підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові розганяється на автівці до 200 км/год підтверджують, що ситуація була не раптовою. Про це під час брифінгу журналістам повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає УНН.
Цитата
“Ці відео характеризують особу, її поведінку на дорозі. Ми зможемо говорити, що це не раптова ситуація, яка виникла на жаль через низку обставин, а це постійна поведінка підозрюваного на дорозі”, — заявив Чубенко.
Нагадаємо
26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів “Шевроле Авео” та “Infiniti”, що рухався на червоний сигнал світлофора і за кермом якого знаходився підозрюваний. Внаслідок аварії водій “Шевроле Авео” загинув на місці.
Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.
У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мають.
16-річному водієві Infiniti, якого затримали внаслідок смертельної автоаварії у Харкові 27 жовтня оголосили підозру.