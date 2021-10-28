"Це не раптова ситуація": прокуратура про відео, на якому 16-річний підозрюваний у ДТП в Харкові розганявся до шаленої швидкості

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“Ці відео характеризують особу, її поведінку на дорозі. Ми зможемо говорити, що це не раптова ситуація, яка виникла на жаль через низку обставин, а це постійна поведінка підозрюваного на дорозі”, — заявив Чубенко.

Нагадаємо

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів “Шевроле Авео” та “Infiniti”, що рухався на червоний сигнал світлофора і за кермом якого знаходився підозрюваний. Внаслідок аварії водій “Шевроле Авео” загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.

У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мають.

16-річному водієві Infiniti, якого затримали внаслідок смертельної автоаварії у Харкові 27 жовтня оголосили підозру.