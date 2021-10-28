"Это не внезапная ситуация": прокуратура о видео, на котором 16-летний подозреваемый в ДТП в Харькове разгонялся до безумной скорости

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“Эти видео характеризуют личность, ее поведение на дороге. Мы сможем говорить, что это не внезапная ситуация, которая возникла к сожалению из-за ряда обстоятельств, а это постоянное поведение подозреваемого на дороге”, — заявил Чубенко.

Напомним

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей “Шевроле Авео” и “Infiniti”, двигавшегося на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый. В результате аварии водитель “Шевроле Авео” погиб на месте.

Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

16-летнему водителю Infiniti, задержанному в результате смертельной автоаварии в Харькове 27 октября объявили подозрение.