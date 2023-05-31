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Це не можна називати затишшям: Маляр про зупинку активного наступу на Бахмутському напрямку

Це не можна називати затишшям: Маляр про зупинку активного наступу на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

 • 281521 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена, але це не можна називати затишшям. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Генна Маляр, передає УНН.

За словами Маляр, під контролем сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині і ми контролюємо вхід у саме місто.

Цитата

"По суті, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена. Так здається по новинах, що там затишшя. Але це не можна називати затишшям. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він змінює інструменти. Кількість обстрілів сьогодні співмірна з часами найважчих боїв за Бахмут", - зазначила заступниця міністра оборони.

Додамо

За її словами, росіяни зараз займаються перегрупуванням і заміною "вагнерівців" на регулярні війська, проте українські військові всіляко заважають їм це робити.

"Просування наших військ на флангах було призупинено декілька днів тому. Але це не означає, що вони стоять, вони виконують інші військові задачі, які ми не можемо оголошувати. Це задачі спрямовані на підвищення боєздатності наших військ.

Обидві сторони готуються та посилюються до подальших дій. Боротьба за цей напрямок триває", - резюмувала Маляр.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 207 910 осіб та сотень одиниць військової техніки.

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