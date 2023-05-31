Это нельзя называть затишьем: Маляр об остановке активного наступления на Бахмутском направлении

По словам Маляр, под контролем сил обороны остаются окраины города Бахмут в юго-западной части и мы контролируем вход в сам город.

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"По сути, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена. Так кажется по новостям, что там затишье. Но это нельзя называть затишьем. Враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он меняет инструменты. Количество обстрелов сегодня соизмеримо со временами тяжелых боев за Бахмут", - отметила заместитель министра обороны.

Добавим

По ее словам, россияне сейчас занимаются перегруппировкой и заменой "вагнеровцев" на регулярные войска, однако украинские военные всячески мешают им это делать.

"Продвижение наших войск на флангах было приостановлено несколько дней назад. Но это не значит, что они стоят, они выполняют другие военные задачи, которые мы не можем объявлять. Это задачи направлены на повышение боеспособности наших войск.

Обе стороны готовятся и усиливаются к дальнейшим действиям. Борьба за это направление продолжается", - резюмировала Маляр.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 207 910 человек и сотен единиц военной техники.