«Це хтось вигадав»: Гайдай спростував відмову Казахстану в призначенні його послом

ukru
Ексклюзив
07:03 • 349 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 10910 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 279817 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 377267 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 309811 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344185 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307507 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223485 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206992 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165571 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 16487 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 20233 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 29740 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 28087 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 26190 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 398809 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 541539 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 574206 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 571089 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 470724 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 5094 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 207531 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 377267 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177195 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167963 перегляди
Актуальне
«Це хтось вигадав»: Гайдай спростував відмову Казахстану в призначенні його послом

«Це хтось вигадав»: Гайдай спростував відмову Казахстану в призначенні його послом

Київ • УНН

 • 1612013 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Інформація про те, що казахська сторона «м’яко, але твердо» дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата, а не колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, не відповідає дійсності. Про це сам Гайдай повідомив у ексклюзивному коментарі УНН.

Цитата

«Пам’ятаєте анекдот про Мойшу і Рабіновича? «Мойша, про тебе таке говорять, коли тебе немає». Коли мене немає, мене можуть навіть бити. Ця інформація не відповідає дійсності, щодо непогодження моєї кандидатури. Це хтось вигадав. Ніякої офіційної відмови немає. Документи мої лежать в Казахстані, все нормально, я готуюсь», - заявив Гайдай у розмові з кореспондентом УНН.

Щодо того, хто може бути зацікавленим у розповсюдженні інформації про непогодження кандидатури Гайдая, екс-голова Луганської ОВА вважає так:

«Росіяни дуже тиснуть на Токаєва з приводу моєї кандидатури, бо їм хоч каміння з неба, але тільки щоб Гайдая не призначили, бо вони бояться реально. Можу сказати, що незважаючи на величезний тиск, на моє припущення, ця інформація вийшла з одного з двох джерел: або казахи вкидують, щоб все ж таки перевірити, що може Україна запропонує іншу, не таку одіозну кандидатуру, або це витік з українського МЗС, хтось, можливо, хоче зайняти посаду посла і тому спробував «збити» мою кандидатуру, але це все припущення», - розповів УНН Сергій Гайдай.

Попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський є професійним дипломатом. Але у жовтні 2022 року його звільнили з посади після скандальної заяви про необхідність "вбивати росіян якнайбільше", яка викликала невдоволення у казахської сторони.

Зокрема, в одному з інтерв’ю він сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

Сергій Гайдай не є професійним дипломатом. З 2019 по березень 2023 він очолював Луганську ОВА, за освітою Гайдай магістр публічного управління. Кар’єру будував переважно у державній службі.

Гайдай також відповів на запитання про подальші його дії, якщо ж все ж призначення його послом не відбудеться.

«Всяке може бути, дійсно, можуть і не призначити мене на цю посаду. Такий варіант я припускаю. Я працюю в президентській вертикалі, якщо запропонують якесь інше місце роботи – я буду розглядати. Навіть посольська діяльність. Мені особисто цікава країна Казахстан, тому що вона непроста. Враховуючи вплив Росії, три мільйона громадян РФ, враховуючи те, що росіяни познаходили в них якісь біолабораторії й фашизм казахський – ми (українці – ред.) це проходили вже. Враховуючи це все і мою кандидатуру, і 7,5 тисяч кілометрів кордону, який не зовсім контролюється, з Росією. Це, до речі, не зовсім і безпечна робота саме для мене, але я готовий. Це виклик. Якщо запропонують якусь іншу країну, тут треба вже розмірковувати. Я не хочу поїхати кудись в Монако на пенсію і просто отримувати зарплату, я хочу працювати на Україну. А під час війни, мені здається, що неможна розслаблятися і йти на пенсію», - сказав УНН Сергій Гайдай.

Нагадаємо

22 травня у ЗМІ з’явилася інформація, з посиланням на неназваного співрозмовника, що Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64