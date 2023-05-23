«Це хтось вигадав»: Гайдай спростував відмову Казахстану в призначенні його послом

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«Пам’ятаєте анекдот про Мойшу і Рабіновича? «Мойша, про тебе таке говорять, коли тебе немає». Коли мене немає, мене можуть навіть бити. Ця інформація не відповідає дійсності, щодо непогодження моєї кандидатури. Це хтось вигадав. Ніякої офіційної відмови немає. Документи мої лежать в Казахстані, все нормально, я готуюсь», - заявив Гайдай у розмові з кореспондентом УНН.

Щодо того, хто може бути зацікавленим у розповсюдженні інформації про непогодження кандидатури Гайдая, екс-голова Луганської ОВА вважає так:

«Росіяни дуже тиснуть на Токаєва з приводу моєї кандидатури, бо їм хоч каміння з неба, але тільки щоб Гайдая не призначили, бо вони бояться реально. Можу сказати, що незважаючи на величезний тиск, на моє припущення, ця інформація вийшла з одного з двох джерел: або казахи вкидують, щоб все ж таки перевірити, що може Україна запропонує іншу, не таку одіозну кандидатуру, або це витік з українського МЗС, хтось, можливо, хоче зайняти посаду посла і тому спробував «збити» мою кандидатуру, але це все припущення», - розповів УНН Сергій Гайдай.

Попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський є професійним дипломатом. Але у жовтні 2022 року його звільнили з посади після скандальної заяви про необхідність "вбивати росіян якнайбільше", яка викликала невдоволення у казахської сторони.

Зокрема, в одному з інтерв’ю він сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

Сергій Гайдай не є професійним дипломатом. З 2019 по березень 2023 він очолював Луганську ОВА, за освітою Гайдай магістр публічного управління. Кар’єру будував переважно у державній службі.

Гайдай також відповів на запитання про подальші його дії, якщо ж все ж призначення його послом не відбудеться.

«Всяке може бути, дійсно, можуть і не призначити мене на цю посаду. Такий варіант я припускаю. Я працюю в президентській вертикалі, якщо запропонують якесь інше місце роботи – я буду розглядати. Навіть посольська діяльність. Мені особисто цікава країна Казахстан, тому що вона непроста. Враховуючи вплив Росії, три мільйона громадян РФ, враховуючи те, що росіяни познаходили в них якісь біолабораторії й фашизм казахський – ми (українці – ред.) це проходили вже. Враховуючи це все і мою кандидатуру, і 7,5 тисяч кілометрів кордону, який не зовсім контролюється, з Росією. Це, до речі, не зовсім і безпечна робота саме для мене, але я готовий. Це виклик. Якщо запропонують якусь іншу країну, тут треба вже розмірковувати. Я не хочу поїхати кудись в Монако на пенсію і просто отримувати зарплату, я хочу працювати на Україну. А під час війни, мені здається, що неможна розслаблятися і йти на пенсію», - сказав УНН Сергій Гайдай.

Нагадаємо

22 травня у ЗМІ з’явилася інформація, з посиланням на неназваного співрозмовника, що Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю.