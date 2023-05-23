"Это кто-то выдумал": Гайдай опроверг отказ Казахстана в назначении его послом

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«Помните анекдот про Мойшу и Рабиновича? «Мойша, о тебе такое говорят, когда тебя нет». Когда меня нет, меня могут даже бить. Эта информация не соответствует действительности, относительно несогласования моей кандидатуры. Это кто-то выдумал. Никакого официального отказа нет. Документы мои лежат в Казахстане, все нормально, я готовлюсь», - заявил Гайдай в разговоре с корреспондентом УНН.

Относительно того, кто может быть заинтересован в распространении информации о несогласовании кандидатуры Гайдая, экс-глава Луганской ОГА считает так:

«Россияне очень давят на Токаева по поводу моей кандидатуры, потому что им хоть камни с неба, но только чтобы Гайдая не назначили, потому что они боятся реально. Могу сказать, что несмотря на огромное давление, по моему предположению, эта информация вышла из одного из двух источников: или казахи вбрасывают, чтобы все же проверить, что может Украина предложит другую, не такую одиозную, кандидатуру или это утечка из украинского МИДа, кто-то, возможно, хочет занять должность посла и поэтому попытался «сбить» мою кандидатуру, но это все предположение», - рассказал УНН Сергей Гайдай.

Предыдущий украинский посол в Казахстане Петр Врублевский является профессиональным дипломатом. Но в октябре 2022 года его уволили с должности после скандального заявления о необходимости "убивать россиян как можно больше", которое вызвало недовольство у казахской стороны.

В частности, в одном из интервью он сказал: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убъем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

Сергей Гайдай не является профессиональным дипломатом. С 2019 по март 2023 он возглавлял Луганскую ОГА, по образованию Гайдай магистр публичного управления. Карьеру строил преимущественно в государственной службе.

Гайдай также ответил на вопрос о дальнейших его действиях, если же все же назначение его послом не состоится.

«Всякое может быть, действительно, могут и не назначить меня на эту должность. Такой вариант я допускаю. Я работаю в президентской вертикали, если предложат какое-то другое место работы – я буду рассматривать. Даже посольская деятельность. Мне лично интересна страна Казахстан, потому что она непростая. Учитывая влияние России, три миллиона граждан РФ, учитывая то, что россияне находили у них какие-то биолаборатории и фашизм казахский – мы (украинцы – ред.) это проходили уже. Учитывая это все и мою кандидатуру, и 7,5 тысяч километров границы, которая не совсем контролируется, с Россией. Это, кстати, не совсем и безопасная работа именно для меня, но я готов. Это вызов. Если предложат какую-то другую страну, здесь надо уже размышлять. Я не хочу поехать куда-то в Монако на пенсию и просто получать зарплату, я хочу работать на Украину. А во время войны, мне кажется, что нельзя расслабляться и идти на пенсию», - сказал УНН Сергей Гайдай.

Напомним

22 мая в СМИ появилась информация, со ссылкой на неназванного собеседника, что Казахстан отказался выдавать агреман (согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства) бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю.