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Це чудова вакцина – державний епідеміолог Швеції про AstraZeneca

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнел в ефірі телеканалу SVT прокоментував ефективність вакцини від COVID-19 виробництва AstraZeneca і заявив про необґрунтованість занепокоєння щодо неї, передає УНН.

Так, епідеміолог заявив, що ризик важкого перебігу COVID-19 у 10-100 разів перевищує ризик будь-яких серйозних побічних ефектів після вакцини.

Цитата

“Це чудова вакцина, яка, як було показано, надзвичайно добре впливає на захист людей від важкого захворювання та смерті”, — наголосив Тегнел.

Деталі

Шведський епідеміолог відзначив, що у всіх ліків є побічні ефекти, але вакцини, як правило, дуже безпечні. Він наголосив також на хорошому захисному ефекті від COVID-19 вакцини AstraZeneca.

“Ви завжди повинні підходити до будь-якого питання з великою повагою, з хорошою інформацією та знаннями. Але в цьому випадку (з AstraZeneca — ред.) я б назвав занепокоєння людей похилого віку невиправданими”, — зауважив Андерс Тегнел.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca-SKBio, яка вироблена на південнокорейському майданчику.

Вже завтра, 22 квітня, очікується 367 тисяч доз за програмою COVAX. За словами очільника МОЗ, частина з цих доз вакцини AstraZeneca-SKBio будуть використані для другого щеплення громадян, які вже отримали перший укол індійською AstraZeneca/CoviShield. Решта буде використана для першого щеплення згідно з планом вакцинації.

Довідка

Вакцина AstraZeneca-SKBi виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї. Вона абсолютно ідентична за складом і технологією виготовлення з вакциною CoviShield, яку виробляють в Індії так само — за ліцензією AstraZeneca, але на корейському майданчику.

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я, усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними. Людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках.

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