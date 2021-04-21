Это прекрасная вакцина - государственный эпидемиолог Швеции о AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнел в эфире телеканала SVT прокомментировал эффективность вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca и заявил о необоснованности обеспокоенности относительно нее, передает УНН.
Так, эпидемиолог заявил, что риск тяжелого течения COVID-19 в 10-100 раз превышает риск каких-либо серьезных побочных эффектов после вакцины.
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"Это отличная вакцина, которая, как было показано, очень хорошо влияет на защиту людей от тяжелого заболевания и смерти", - подчеркнул Тегнел.
Детали
Шведский эпидемиолог отметил, что у всех лекарств есть побочные эффекты, но вакцины, как правило, очень безопасны. Он отметил также хороший защитный эффект от COVID-19 вакцины AstraZeneca.
"Вы всегда должны подходить к любому вопросу с большим уважением, с хорошей информацией и знаниями. Но в этом случае (с AstraZeneca - ред.) Я бы назвал опасения пожилых людей неоправданными", - отметил Андерс Тегнел.
Дополнение
Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca-SKBio, которая произведена на южнокорейском площадке.
Уже завтра, 22 апреля, ожидается 367 тыс. доз по программе COVAX. По словам главы Минздрава, часть из этих доз вакцины AstraZeneca-SKBio будут использованы для второй прививки граждан, которые уже получили первый укол индийской AstraZeneca/CoviShield. Остальное будет использовано для первой прививки по плану вакцинации.
Справка
Вакцину AstraZeneca-SKBi производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее. Она абсолютно идентична по составу и технологии изготовления с вакциной CoviShield, которую производят в Индии так же - по лицензии AstraZeneca, но на корейском площадке.
Как отмечают в Министерстве здравоохранения, все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках.