"Це було ні з того, ні з сього": ще одна жінка звинуватила Трампа у зґвалтуванні

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Джессіка Лідс розповіла про ймовірний напад, даючи свідчення за позовом письменниці Джин Керролл про зґвалтування та наклеп проти експрезидента.

Лідс повідомила федеральному суду Манхеттена, що Трамп "засунув руку їй під спідницю" в салоні бізнес-класу рейсу до Нью-Йорка 1978 або 1979 року.

"Ми сиділи там, і раптом Трамп вирішив поцілувати мене і доторкнутися до мене. Він намагався поцілувати мене і намагався витягнути мене. Він хапав мене за груди. Начебто він мав 40 мільйонів рук. Розмови не було. Це було ні з того, ні з сього", - сказала Лідс, якій зараз 81 рік.

"Саме тоді, коли він почав засовувати руку мені під спідницю, це надало мені сил, і мені вдалося вивернутися з сидіння".

Вона сказала, що хоча інцидент тривав лише кілька секунд, "це здавалося вічністю".

Адвокати Керролл викликали Лідс для надання свідчень, щоб спробувати переконати присяжних із дев'яти осіб у тому, що Трамп замішаний у сексуальних домаганнях.

Доповнення

79-річна Керролл подала до суду на Трампа, стверджуючи, що він зґвалтував її у роздягальні розкішного універмагу Bergdorf Goodman на Манхеттені в середині 1990-х років.

Вона також стверджує, що Трамп потім зганьбив її, коли назвав її звинувачення "повною аферою" після того, як вона оприлюднила це звинувачення у 2019 році.

Керролл подала позов наприкінці минулого року після того, як у Нью-Йорку набув чинності закон, який давав жертвам сексуального насильства річне вікно, щоб подати до суду на своїх кривдників через десятиліття після того, як напади могли статися.

Позов вимагає відшкодування невказаної шкоди та вимагає, щоб Трамп відмовився від своїх коментарів.

Ця справа є однією з кількох юридичних проблем, з якими стикається Трамп.

Минулого місяця він не визнав себе винним у кримінальній справі, пов'язаній із виплатою грошей за мовчання порнозірці незадовго до голосування 2016 року.

Трамп також перебуває під слідством у зв'язку з його спробами скасувати свою поразку на виборах 2020 року в штаті Джорджія, його неправильним поводженням із секретними документами, взятими з Білого дому, та його причетністю до штурму Капітолію США його прихильниками 6 січня 2021 року.