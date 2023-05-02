"Это было ни с того, ни с сего": еще одна женщина обвинила Трампа в изнасиловании

Детали

Джессика Лидс рассказала о предполагаемом нападении, давая показания по иску писательницы Джин Кэрролл об изнасиловании и клевете против экс-президента.

Лидс сообщила федеральному суду Манхэттена, что Трамп "засунул руку ей под юбку" в салоне бизнес-класса рейса в Нью-Йорк в 1978 или 1979 году.

"Мы сидели там, и вдруг Трамп решил поцеловать меня и прикоснуться ко мне. Он пытался поцеловать меня и пытался вытащить меня. Он хватал меня за грудь. Как будто у него было 40 миллионов рук. Не было никакого разговора. Это было ни с того, ни с сего", - сказала Лидс, которой сейчас 81 год.

"Именно тогда, когда он начал засовывать руку мне под юбку, это придало мне сил, и мне удалось вывернуться из сиденья".

Она сказала, что хотя инцидент длился всего несколько секунд, "это казалось вечностью".

Адвокаты Кэрролл вызвали Лидс для дачи показаний, чтобы попытаться убедить присяжных из девяти человек в том, что Трамп замешан в сексуальных домогательствах.

Дополнение

79-летняя Кэрролл подала в суд на Трампа, утверждая, что он изнасиловал ее в раздевалке роскошного универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене в середине 1990-х годов.

Она также утверждает, что Трамп затем опозорил ее, когда назвал ее обвинения "полной аферой" после того, как она обнародовала это обвинение в 2019 году.

Кэрролл подала иск в конце прошлого года после того, как в Нью-Йорке вступил в силу закон, который давал жертвам сексуального насилия годичное окно, чтобы подать в суд на своих обидчиков спустя десятилетия после того, как нападения могли произойти.

Иск требует возмещения неуказанного ущерба и требует, чтобы Трамп отказался от своих комментариев.

Это дело является одной из нескольких юридических проблем, с которыми сталкивается Трамп.

В прошлом месяце он не признал себя виновным по уголовному делу, связанному с выплатой денег за молчание порнозвезде незадолго до голосования 2016 года.

Трамп также находится под следствием в связи с его попытками отменить свое поражение на выборах 2020 года в штате Джорджия, его неправильным обращением с секретными документами, взятыми из Белого дома, и его причастностью к штурму Капитолия США его сторонниками 6 января 2021 года.