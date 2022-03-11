Це була помста: Арестович про нічні ракетні удари окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У вигляді помсти за контратаки українських сил противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, по Київщині, по Харківщині, по Полтавщині, по Дніпру і по інших місцях. Про це заявив на брифінгу у п'ятницю радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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"Воєннополітична обстановка навколо України залишається керованою керівництвом України та керівництвом Збройних сил та сил оборони. Противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично по всіх напрямках нашими ракетними, авіаційними ударами та ударами наземних частин", - повідомив Арестович.
"Північніше, західніше Києва була контратака українських військ. Такі самі контратаки були на Харківському напрямку. Протягом ночі наша авіація наносила потужних ударів по скученням ворога. І саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, по Київщині, по Харківщині, по Полтавщині, по Дніпру і по інших місцях", - зазначив радник глави ОП.
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З його слів, це була спроба припинити дії української авіації, але оскільки "фахова підготовка російських частин відома", більша частина цих ударів потрапила по цивільних цілях. Зокрема в Дніпрі уразили фабрику взуття, багатоповерховий будинок.
"Ми знаємо, з ким ми маємо справу. Вся ситуація буде вирішена на полі бою, ЗСУ і інші сили оборони поставлять крапку в агресії Російської Федерації", - додав спікер.
Нагадаємо
За словами Президента Володимира Зеленського, Росія продовжує обстріли цивільної інфраструктури українських міст, а отже санкційних пакетів проти РФ не достатньо.