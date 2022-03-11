Это была месть: Арестович о ночных ракетных ударах оккупантов

Цитата

"Военно-политическая обстановка вокруг Украины остается управляемой руководством Украины и руководством Вооруженных сил и сил обороны. Противник в течение суток не совершил ни одного существенного продвижения, остановлен практически по всем направлениям нашими ракетными, авиационными ударами и ударами наземных частей", - сообщил Арестович.

"Севернее, западнее Киева была контратака украинских войск. В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по соскучившимся врагам. И именно в виде мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, по Киевской области, по Харьковской, по Полтавской, по Днепру и по другим местам", - отметил советник главы ОП.

Детали

С его слов, это была попытка пресечь действия украинской авиации, но поскольку "профессиональная подготовка российских частей известна", большая часть этих ударов попала по гражданским целям. В частности в Днепре поразили фабрику обуви, многоэтажный дом.

"Мы знаем, с кем мы имеем дело. Вся ситуация будет решена на поле боя, ВСУ и другие силы обороны поставят точку в агрессии Российской Федерации", - добавил спикер.

Напомним

По словам Президента Владимира Зеленского, Россия продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры украинских городов, а следовательно санкционным пакетам против РФ не достаточно.