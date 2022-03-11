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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зеленський про нічні обстріли: якщо це продовжується, значить санкцій проти Росії не достатньо

Зеленський про нічні обстріли: якщо це продовжується, значить санкцій проти Росії не достатньо

Київ • УНН

 • 131583 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Росія продовжує обстріли цивільної інфраструктури українських міст, а отже санкційних пакетів проти РФ не достатньо. Про це у відеозверненні в п’ятницю заявив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок і дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців, харківʼян. Обстріляли ракетами Луцьк, Івано-Франківськ...

Якщо це продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії не достатньо. Я очікую вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно”, - сказав Президент.

Деталі

Він нагадав також, що за минулу ніч і ранок окупанти провели "демілітаризацію" водопроводу в Чернігові, залишивши місто без води.

Через постійні обстріли в частинах Сумської, Київської і Донецької областей немає електрики, тепла, газу і води.

“Це гуманітарна катастрофа. Гуманітарна катастрофа – два слова, які стали повноцінним синонимом інших двох слів. Синонимом Російської Федерації”, - зазначив Глава держави.

Нагадаємо

Вночі окупанти завдали ударів по Дніпру, по Луцьку, по Івано-Франківську.

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