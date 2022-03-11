Зеленский о ночных обстрелах: если это продолжается, значит санкций против России не достаточно
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Россия продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры украинских городов, а следовательно санкционных пакетов против РФ не достаточно. Об этом в видеообращении в пятницу заявил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
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“Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом и детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили пытать мариупольцев, харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк, Ивано-Франковск.
Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России не достаточно. Я ожидаю уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров. Россия должна платить за эту страшную войну. Платить ежедневно", - сказал Президент.
Детали
Он напомнил также, что за минувшую ночь и утро оккупанты провели "демилитаризацию" водопровода в Чернигове, оставив город без воды.
Из-за постоянных обстрелов в частях Сумской, Киевской и Донецкой областей нет электричества, тепла, газа и воды.
"Это гуманитарная катастрофа. Гуманитарная катастрофа - два слова, которые стали полноценным синонимом других слов. Синонимом Российской Федерации”, - отметил Глава государства.
Напомним
Ночью оккупанты нанесли удары по Днепру, по Луцку, по Ивано-Франковску.