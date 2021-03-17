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Це буде злочин: Венедіктова заявила, що не може приволокти Вовка до суду

Це буде злочин: Венедіктова заявила, що не може приволокти Вовка до суду

Київ • УНН

 • 16985 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що не може брати голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та волокти до суду, тому що це буде злочин. Про це вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Всі вважають, що якщо хтось кудись не може приволокти, то винна Венедіктова. Вона має взяти і когось кудись приволокти. Але я можу робити лише те, що прописано в КПК...Стаття 19 Конституції чітко каже — те, що тобі написано — ти можеш, що не написано — це злочин. Тому я не можу брати Вовка й волокти його до суду, тому що це буде злочин”, — розповіла Венедіктова.

Доповнення

Венедіктова заявила, що продовжила ще до року слідство у справі голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Зазначимо, що сьогодні, 17 березня Вищий антикорупційний суд відмовив у продовженні строків досудового розслідування у справі так званих “плівок ОАСК”, де одним з фігурантів, є голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

ВАКС зупинив провадження щодо обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у справі так званих “плівок ОАСК”, на час його розшуку.

ВАКС шість разів задовольняв клопотання про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка до суду для розгляду клопотань про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих “плівок ОАСК”.

За даними НАБУ, Вовк з жовтня ігнорує засідання у ВАКС.

Як повідомляв УНН, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові ОАСК Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, як зазначається, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

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