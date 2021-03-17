Венедіктова заявила, що продовжила слідство у справі голови ОАСК Вовка

Цитата:

"Я слідство продовжила іще до року. Чи буде воно ефективним? Не впевнена. Я з самого початку не бачила судової перспективи в цих справах", - сказала Венедіктова.

За її словами, вона розуміє, що Вовк та ОАСК всім не подобається.

При цьому наголосила, що коли до неї надійде від НАБУ нове клопотання про дозвіл на притягнення Вовка до кримінальної відповідальності, то вона його передасть до Вищої ради правосуддя. Проте, на сьогодні документів від НАБУ не надходило.

Доповнення

Зазначимо, що сьогодні, 17 березня Вищий антикорупційний суд відмовив у продовженні строків досудового розслідування у справі так званих “плівок ОАСК”, де одним з фігурантів, є голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.



ВАКС зупинив провадження щодо обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у справі так званих “плівок ОАСК”, на час його розшуку.



У січні цього року Антикорупційний суд продовжив розслідування справи “плівок Вовка” ще на два місяці.

Як повідомляв УНН, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові ОАСК Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, як зазначається, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.