Венедиктова заявила, что продлила следствие по делу главы ОАСК Вовка

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"Я следствие продлила еще до года. Будет ли оно эффективным? Не уверена. Я с самого начала не видела судебной перспективы в этих делах", - сказала Венедиктова.

По ее словам, она понимает, что Вовк и ОАСК всем не нравится.

При этом отметила, что когда к ней поступит от НАБУ новое ходатайство о разрешении на привлечение Вовка к уголовной ответственности, то она его передаст в Высший совет правосудия. Однако, на сегодняшний день документов от НАБУ не поступало.

Дополнение

Отметим, что сегодня, 17 марта Высший антикоррупционный суд отказал в продлении сроков предварительного расследования по делу так называемых "пленок ОАСК", где одним из фигурантов является глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк.



ВАКС остановил производство по избранию меры пресечения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку по делу так называемых "пленок ОАСК", на время его розыска.



В январе этого года Антикоррупционный суд продолжил расследование дела "пленок Вовка" еще на два месяца.

Как сообщал УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела цель захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.