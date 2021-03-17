Это будет преступление: Венедиктова заявила, что не может притащить Вовка в суд

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"Все считают, что если кто-то куда-то не может притащить, то должна Венедиктова. Она должна взять и кого-то куда-то притащить. Но я могу делать только то, что прописано в УПК ... Статья 19 Конституции четко говорит - то, что тебе написано - ты можешь, что не написано - это преступление. Поэтому я не могу брать Вовка и тащить его в суд, потому что это будет преступление", - рассказала Венедиктова.

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Венедиктова заявила, что продолжила еще до года следствие по делу председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Отметим, что сегодня, 17 марта Высший антикоррупционный суд отказал в продлении сроков предварительного расследования по делу так называемых "пленок ОАСК", где одним из фигурантов является председатель Окружного административного суда Киева Вовк.

ВАКС остановил производство по избранию меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку по делу так называемых "пленок ОАСК", на время его розыска.

ВАКС шесть раз удовлетворял ходатайства о принудительном приводе председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

По данным НАБУ, Вовк с октября игнорирует заседания в ВАКС.

Как сообщал УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.