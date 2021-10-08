Це аморальна історія: Устенко відреагував на вислів Третьякової стосовно смерті Полякова

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“...Це просто аморально. Без батька залишилося двоє дітей, без чоловіка залишилася дружина... Це фракція вирішіть (чи знімати Третьякову з посади голови профільного комітету - ред.), але має бути якась позиція, це аморальна історія. Людини вже немає, як би ти до неї не ставився, людське життя - це святе, як би ти до неї не ставився, мають бути висновки", - заявив Устенко.

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Під час засідання в Раді сьогодні депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

У свою чергу Третьякова підтвердила ці слова заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”.

Голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.