"царскій волк" рогозін анонсував створення бойових безпілотників для бойовиків "лнр" та "днр"

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Екскерівник роскосмосу Дмитро Рогозін, який взяв собі аж два позивні: "Космос" і "Сармат" - очолив групу "військових радників", яка надаватиме військово-технічну підтримку бойовикам "днр". За словами рогозіна, група експертів називає себе "царскімі волкамі".

Сьогодні Рогозін розповів росЗМІ про те, що експерти залучають до розробки легких бойових безпілотників для "днр" та "лнр" близько десяти груп розробників із різних регіонів росії

За словами рогозіна, "ці дрони проходитимуть випробування прямо на фронті" в Україні.

Додамо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 80 210 осіб, 2838 танків та сотень одиниць військової техніки.