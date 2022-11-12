"царский волк" рогозин анонсировал создание боевых беспилотников для боевиков "лнр" и "днр"

Детали

Эксглава роскосмоса дмитрий рогозин, взявший себе целых два позывных: "Космос" и "Сармат" - возглавил группу "военных советников", которая будет оказывать военно-техническую поддержку боевикам "днр". По словам рогозина, группа экспертов называет себя "царскими волками".

Сегодня рогозин рассказал росСМИ о том, что эксперты привлекают к разработке легких боевых беспилотников для "днр" и "лнр" около десяти групп разработчиков из разных регионов россии

По словам Рогозина, "эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте" в Украине.

Добавим

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 80 210 человек, 2838 танков и сотен единиц военной техники.