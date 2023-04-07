Трюдо закликав не затягувати із прийомом Швеції до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи офіційний вступ до НАТО Фінляндії заявив, що Туреччині потрібно якомога швидше схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, передає УНН.
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“Членство Фінляндії у НАТО зміцнює Альянс та сприяє нашій спільній безпеці. Канада також повністю підтримує прийом до НАТО Швеції. Канада закликає решту союзників по НАТО якомога швидше завершити процес прийому Швеції, оскільки це ще більше зміцнить Альянс та підвищить безпеку наших жителів”, — заявив Трюдо.
Також він сказав, що Канада стала першою країною-членом НАТО, яка ратифікувала протокол про приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
“Ми із нетерпінням очікуємо на можливість більш тісно співпрацювати із Фінляндією та усіх союзниками заради підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку та реагування на сучасні й майбутні безпекові виклики”, — зазначив Трюдо.
Доповнення
Спробу Швеції вступити до НАТО було зупинено членами альянсу Туреччиною та Угорщиною. Фінляндія офіційно стала 31-м членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО) 4 квітня.