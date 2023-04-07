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Трюдо призвал не затягивать с приемом Швеции в НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя официальное вступление в НАТО Финляндии заявил, что Турции нужно как можно скорее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, передает УНН.

Цитата

“Членство Финляндии в НАТО укрепляет Альянс и способствует нашей общей безопасности. Канада также полностью поддерживает прием в НАТО Швеции. Канада призывает остальных союзников по НАТО как можно скорее завершить процесс приема Швеции, поскольку это еще больше укрепит Альянс и повысит безопасность наших жителей”, — заявил Трюдо.

Также он сказал, что Канада стала первой страной-членом НАТО, которая ратифицировала протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому альянсу.

“Мы с нетерпением ожидаем возможности более тесно сотрудничать с Финляндией и всеми союзниками ради поддержания основанного на правилах международного порядка и реагирования на современные и будущие вызовы безопасности”, — отметил Трюдо.

Дополнение 

Попытка Швеции вступить в НАТО была остановлена членами альянса Турцией и Венгрией. Финляндия официально стала 31-м членом Организации Североатлантического договора (НАТО) 4 апреля.

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