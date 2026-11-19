Микола Удянський

Найбільша мережа українських Telegram-каналів "Труха" перейшла до нового власника. Угода між засновником мережі Максимом Лавриненком та криптопідприємцем Миколою Удянським була підписана приблизно у квітні 2026 року - так стверджують джерела, обізнані з деталями.

У червні про зміну власника заявляли журналіст та волонтер Сергій Стерненко, який називав суму продажу до 25 мільйонів доларів США, а також видання Forbes із посиланням на власні джерела, передає УНН.

"Труха" та Удянський: головне

"Труха Україна" офіційно зареєстрована як онлайн-медіа, має розгалужену мережу регіональних каналів та кілька міжнародних. Масштаб впливу медіахолдингу на суспільну думку в Україні робить особу власника питанням публічного інтересу.

Харків'янин Микола Удянський відомий передусім через зв'язки з криптобізнесом.

Хто володів "Трухою" до Удянського?

У ЗМІ зустрічалася інформація про те, що раніше мережа телеграм-каналів "Труха" належала харківському підприємцю Володимиру Литвину.

Зазначені джерела стверджують, що до підписання угоди з Миколою Удянським власником мережі залишався її засновник Максим Лавриненко, який і досі публічно позиціонує себе у цій ролі.