Николай Удянский

Крупнейшая сеть украинских Telegram-каналов «Труха» перешла к новому владельцу. Сделка между основателем сети Максимом Лавриненко и криптопредпринимателем Николаем Удянским была подписана примерно в апреле 2026 года — так утверждают источники, знакомые с деталями.

В июне о смене владельца заявляли журналист и волонтёр Сергей Стерненко, который называл сумму продажи до 25 миллионов долларов США, а также издание Forbes со ссылкой на собственные источники, передаёт УНН.

«Труха» и Удянский: главное

«Труха Украина» официально зарегистрирована как онлайн-медиа, имеет разветвлённую сеть региональных каналов и несколько международных. Масштаб влияния медиахолдинга на общественное мнение в Украине делает личность владельца вопросом общественного интереса.

Харьковчанин Николай Удянский известен прежде всего благодаря связям с криптобизнесом.

Кому принадлежала «Труха» до Удянского?

В СМИ появлялась информация о том, что ранее сеть телеграм-каналов «Труха» принадлежала харьковскому предпринимателю Владимиру Литвину.

Указанные источники утверждают, что до подписания сделки с Николаем Удянским владельцем сети оставался её основатель Максим Лавриненко, который и по сей день публично позиционирует себя в этой роли.