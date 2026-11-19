"Труху" продали: кто на самом деле владеет сетью телеграм-каналов
Киев • УНН
Сеть "Труха" перешла от основателя Максима Лавриненко к криптопредпринимателю Николаю Удянскому. СМИ оценивали сделку в сумму до $25 млн.
Крупнейшая сеть украинских Telegram-каналов «Труха» перешла к новому владельцу. Сделка между основателем сети Максимом Лавриненко и криптопредпринимателем Николаем Удянским была подписана примерно в апреле 2026 года — так утверждают источники, знакомые с деталями.
В июне о смене владельца заявляли журналист и волонтёр Сергей Стерненко, который называл сумму продажи до 25 миллионов долларов США, а также издание Forbes со ссылкой на собственные источники, передаёт УНН.
«Труха» и Удянский: главное
«Труха Украина» официально зарегистрирована как онлайн-медиа, имеет разветвлённую сеть региональных каналов и несколько международных. Масштаб влияния медиахолдинга на общественное мнение в Украине делает личность владельца вопросом общественного интереса.
Харьковчанин Николай Удянский известен прежде всего благодаря связям с криптобизнесом.
Кому принадлежала «Труха» до Удянского?
В СМИ появлялась информация о том, что ранее сеть телеграм-каналов «Труха» принадлежала харьковскому предпринимателю Владимиру Литвину.
Указанные источники утверждают, что до подписания сделки с Николаем Удянским владельцем сети оставался её основатель Максим Лавриненко, который и по сей день публично позиционирует себя в этой роли.