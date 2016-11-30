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Трудовий колектив КП “Кіровгеологія” оскаржив до суду законність призначання В.Нельги директором

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Відповідно до вимог гірничого закону, особа без профільної освіти не може очолювати таке підприємство як КП “Кіровгеологія”. Тому призначення Віталія Нельги відбулося незаконно і воно оскаржено до суду. Про це у коментарі УНН розповів екс-заступник начальника управління КП “Кіровгеологія” В’ячеслав Якушин.

Трудовий колектив КП “Кіровгеологія” оскаржив до суду законність призначання В.Нельги директором

За його словами, ініціатива довести незаконність призначення В.Нельги належить самому колективу КП “Кіровгеологія”.

“Коли його призначили, трудовий колектив, а я тоді працював заступником начальника управління, за дорученням трудового колективу управління я подав до суду на незаконне його (В.Нельги, - ред.) призначення. Суд у нас був на початку жовтня. Суддя витребував додаткові документи, які ми всі подали. Далі суд розглядатиме, і винесуть рішення.

Складно сказати, коли це буде, оскільки на сьогодні судами тільки червневі справи розглядаються”, - сказав він.

Нагадаємо, у конкурсі на посаду директора КП “Кровгеологія” брали участь 4 кандидати.

Всі вони, окрім В.Нельги, за словами В.Якушина, мали розлогі виступи щодо бачення розвитку підприємства, які тривали близько години, і лише В.Нельга вийшов від комісії за декілька хвилин.

“Було проведено конкурс, на конкурсі були присутні чотири учасники, троє з них - це кваліфіковані кандидати, які мають і досвід роботи в даній сфері і керівництва подібним підприємством... і був Нельга. Я був на конкурсі, виступи всіх трьох йшли більше, ніж по годині - вони виступали перед комісією. Нельга прийшов, нічого не сказав, поклав зошит, покивав і вийшов. Це ясно, що його просто призначили”, - розповів він.

Як повідомляв УНН, нещодавно КП “Кірогеологія” очолив В.Нельга, який за даними ЗМІ, не має профільної освіти та досвіду роботи у галузі геологія.

З його приходом, за словами головного геолога підприємства, з “Кровгеології” звільняються 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.

Натомість, В.Нельга, за словами О.Фальковича, привів із собою на роботу “12 радників, які не мають жодного стосунку до геології” та рахуються поза штатом.

Раніше, прес-служба КП “Кіровгеологія” вигадала своєму новому директору неіснуючу в Україні геолого-економічну освіту.

Нардеп О.Кужель, коментуючи призначення В.Нельги на директорську посаду КП “Кіровгеологія” зазначила, що міністр екології О.Семерак повинен провести з цього приводу перевірку.

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