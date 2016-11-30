Трудовий колектив КП “Кіровгеологія” оскаржив до суду законність призначання В.Нельги директором

За його словами, ініціатива довести незаконність призначення В.Нельги належить самому колективу КП “Кіровгеологія”.

“Коли його призначили, трудовий колектив, а я тоді працював заступником начальника управління, за дорученням трудового колективу управління я подав до суду на незаконне його (В.Нельги, - ред.) призначення. Суд у нас був на початку жовтня. Суддя витребував додаткові документи, які ми всі подали. Далі суд розглядатиме, і винесуть рішення.

Складно сказати, коли це буде, оскільки на сьогодні судами тільки червневі справи розглядаються”, - сказав він.

Нагадаємо, у конкурсі на посаду директора КП “Кровгеологія” брали участь 4 кандидати.

Всі вони, окрім В.Нельги, за словами В.Якушина, мали розлогі виступи щодо бачення розвитку підприємства, які тривали близько години, і лише В.Нельга вийшов від комісії за декілька хвилин.

“Було проведено конкурс, на конкурсі були присутні чотири учасники, троє з них - це кваліфіковані кандидати, які мають і досвід роботи в даній сфері і керівництва подібним підприємством... і був Нельга. Я був на конкурсі, виступи всіх трьох йшли більше, ніж по годині - вони виступали перед комісією. Нельга прийшов, нічого не сказав, поклав зошит, покивав і вийшов. Це ясно, що його просто призначили”, - розповів він.

Як повідомляв УНН, нещодавно КП “Кірогеологія” очолив В.Нельга, який за даними ЗМІ, не має профільної освіти та досвіду роботи у галузі геологія.

З його приходом, за словами головного геолога підприємства, з “Кровгеології” звільняються 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.

Натомість, В.Нельга, за словами О.Фальковича, привів із собою на роботу “12 радників, які не мають жодного стосунку до геології” та рахуються поза штатом.

Раніше, прес-служба КП “Кіровгеологія” вигадала своєму новому директору неіснуючу в Україні геолого-економічну освіту.

Нардеп О.Кужель, коментуючи призначення В.Нельги на директорську посаду КП “Кіровгеологія” зазначила, що міністр екології О.Семерак повинен провести з цього приводу перевірку.