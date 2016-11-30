Трудовой коллектив КП "Кировгеология" обжаловал в суд законность назначения В.Нельги директором

По его словам, инициатива доказать незаконность назначения В.Нельги принадлежит самому коллективу КП "Кировгеология".

"Когда его назначили, трудовой коллектив, а я тогда работал заместителем начальника управления, по поручению трудового коллектива управления я подал в суд на незаконное его (В.Нельгы, - ред.) назначения. Суд у нас был в начале октября. Судья вытребовал дополнительные документы, которые мы все подали. Далее суд будет рассматривать, и вынесут решение.

Сложно сказать, когда это будет, поскольку на сегодня судами только июньские дела рассматриваются ", - сказал он.

Напомним, в конкурсе на должность директора КП "Кировгеология" принимали участие 4 кандидата .

Все они, кроме В.Нельги, по словам В.Якушина, имели обширные выступления относительно развития предприятия, которые длились около часа, и только В.Нельга вышел от комиссии за несколько минут.

"Был проведен конкурс, на конкурсе присутствовали четыре участника, трое из них - это квалифицированные кандидаты, имеющие и опыт работы в данной сфере и руководства подобным предприятием ... и был Нельга. Я был на конкурсе, выступления всех трех шли больше, чем по часу - они выступали перед комиссией. Нельга пришел, ничего не сказал, положил тетрадь, покивал и вышел. Это ясно, что его просто назначили ", - рассказал он.

Как сообщал УНН, недавно КП "Кировгеология" возглавил В.Нельга, который по данным СМИ, не имеет профильного образования и опыта работы в области геология .

С его приходом, по словам главного геолога предприятия, с "Кировгеологии" увольняются 5 самых профессиональных и опытных ученых .

Зато В.Нельга, по словам А.Фальковича, привел с собой на работу "12 советников, которые не имеют никакого отношения к геологии" и считаются вне штата .

Ранее, пресс-служба КП "Кировгеология" придумала своему новому директору несуществующую в Украине геолого-экономическое образование .

Нардеп А.Кужель, комментируя назначение В.Нельги на директорский пост КП "Кировгеология" отметила, что министр экологии О.Семерак должен провести по этому поводу проверку .