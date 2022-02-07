Труднощі з графіками: зустріч глави МЗС Німеччини із Зеленським не відбудеться - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, всупереч опублікованим раніше планам. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, пише УНН.
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Так, за словами джерел, замість зустрічі з Зеленським у Бербок запланована зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
В якості причини, по якій зустріч не відбудеться, були названі труднощі з графіками.
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Як писав УНН, Бербок розпочала візит в Україну з відвідин Національного музею Голодомору-геноциду.
За інформацією пресслужби МЗС, німецький та український міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль у рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу про історичну відповідальність Німеччини перед Україною.
Під час візиту глава МЗС Німеччини також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі, щоб ознайомитися з актуальною ситуацією з безпеки в зоні російсько-українського збройного конфлікту.
Раніше Кулеба заявив, що під час переговорів з Бербок планує також підняти тему поставок озброєння в Україну.