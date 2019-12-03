Труба зробив заяву щодо змін до закону про ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Після ухвалення сьогодні парламентарями в цілому законопроекту про Державне бюро розслідувань, а якими автоматично звільняється керівництво органу, директор ДБР Роман Труба подякував команді за роботу та зауважив, що надважливі норми були виключені з першочергової версії закону. Про це Труба написав у себе в Telegram-каналі, передає УНН.
"Створення Державного бюро розслідувань увійде до підручників з юриспруденції…. За рік – більше 30 тисяч кримінальних проваджень. Половина з них – по правоохоронцям. 150 – по високопосадовцям, включно з п’ятим Президентом України. Це стало основою для тих політичних процесів, які згодом відбулися. Я дякую команді, слідчим, бажаю залишатися професійними та вірними своїм принципам", - написав Труба.
Коментуючи зміни до закону про ДБР, він, водночас, зазначив, що "на жаль, надважливі норми про збільшення кількості працівників та територіальних управлінь були виключені з першочергової версії закону".
"Ці норми створили би мінімально можливі умови для нормальної роботи слідчих підрозділів, адже наразі вони працюють на межі можливого. Коли одне теруправління охоплює 3-4-5 областей, на одного слідчого – по 100 проваджень, а обласних представництв немає. Враховуючи підслідність ДБР, кількість проваджень, що збільшуються з кожним днем, приймати ці норми необхідно. Сподіваюся, що Верховна Рада повернеться до них", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні Рада ухвалила зміни до закону про ДБР, за якими автоматично звільняється Труба.