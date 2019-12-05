Труба заявив, що працівники ДБР не причетні до передачі даних третім особам
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Працівники державного бюро розслідувань не причетні до передачі інформації щодо кримінальних проваджень третім особам, зокрема Андрію Портнову. Про це заявив голова ДБР Роман Труба у своєму каналі в Telegram, передає УНН.
“Інформація про причетність працівника ДБР до передачі інформації щодо кримінальних проваджень третім особам, зокрема Андрію Портнову, повністю не відповідає дійсності”, - написав Труба.
Також, Труба наголосив, що ніхто з працівників ДБР не має відношення до розкриття матеріалів кримінальних проваджень.
“Це підтвердило внутрішнє розслідування, у тому числі матеріали психофізіологічного дослідження за допомогою поліграфа, яке пройшла вся слідча група”, - розповів Труба.
Також, Труба зазначив, що журналіст одного з інформаційних агентств некоректно висвітлив інформацію щодо витоку службової інформації та встановлення апаратури прослуховування в його кабінеті.
"Це питання було додатково проговорено, після чого матеріал виправлено", — додав він.
Як повідомлялося, 19 листопада у межі оприлюднили записи розмови нібито з головою ДБР Романом Трубою в своєму кабінеті.
Нагадаємо, 21 вересня глава Державного бюро розслідувань повідомив у своєму Telegram-каналі, що виявив у своєму кабінеті апаратуру для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему.
Також, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба сподівається найближчим часом оприлюднити результати розслідування щодо виявивлення у своєму кабінеті апаратури для прослуховування.