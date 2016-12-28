Троє водіїв постраждали внаслідок ДТП на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Київщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів постраждало троє водіїв. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління превентивної діяльності в Київській області.
Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів сталася 27 грудня, о 18:25, на 30 км автодороги Київ — Чернігів у Броварському районі.
На дорозі не розминулися вантажівка “Івеко” та дві іномарки “Фольксваген” та “Пежо”.
За попередніми даними, 21-річний житель Чернігівської області, керуючи вантажівкою “Івеко” виконував маневр розвороту у напрямку м. Києва і, не переконавшись у його безпечності, допустив зіткнення з автомобілем “Фольксваген, під керуванням 40-річного киянина. Від удару авто відкинуло на автомобіль “Пежо”, що рухався у попутному напрямку, у бік Києва. За кермом перебував 30-річний житель столиці.
Унаслідок ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали троє водіїв автівок. Лікарі, що прибули на виклик, травмованих госпіталізували до лікарні. Усі транспортні засоби зазнали технічних ушкоджень.
Обставини автопригоди з’ясовуються.