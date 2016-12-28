Трое водителей пострадали в результате ДТП в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киевской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали три водителя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления превентивной деятельности в Киевской области.
Дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств произошло 27 декабря, в 18:25, на 30 км автодороги Киев - Чернигов в Броварском районе.
На дороге не разминулись грузовик "Ивеко" и две иномарки "Фольксваген" и "Пежо".
По предварительным данным, 21-летний житель Черниговской области, управляя грузовиком "Ивеко" выполнял маневр разворота в направлении г. Киева и, убедившись в его безопасности, допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген, под управлением 40-летнего киевлянина. От удара авто отбросило на автомобиль "Пежо", который двигался в попутном направлении, в сторону Киева. За рулем находился 30-летний житель столицы.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили трое водителей автомобилей. Врачи, прибывшие на вызов, травмированных госпитализировали в больницу. Все транспортные средства получили технические повреждения.
Обстоятельства ДТП выясняются.