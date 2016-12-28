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12 марта, 19:49 • 102142 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140473 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Трое водителей пострадали в результате ДТП в Киевской области

Трое водителей пострадали в результате ДТП в Киевской области

Киев • УНН

 • 8716 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киевской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали три водителя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления превентивной деятельности в Киевской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств произошло 27 декабря, в 18:25, на 30 км автодороги Киев - Чернигов в Броварском районе.

На дороге не разминулись грузовик "Ивеко" и две иномарки "Фольксваген" и "Пежо".

По предварительным данным, 21-летний житель Черниговской области, управляя грузовиком "Ивеко" выполнял маневр разворота в направлении г. Киева и, убедившись в его безопасности, допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген, под управлением 40-летнего киевлянина. От удара авто отбросило на автомобиль "Пежо", который двигался в попутном направлении, в сторону Киева. За рулем находился 30-летний житель столицы.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили трое водителей автомобилей. Врачи, прибывшие на вызов, травмированных госпитализировали в больницу. Все транспортные средства получили технические повреждения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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