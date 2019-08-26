Троє українських тенісистів встановили персональні рекорди в рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За підсумками оновленого рейтингу АТР українські тенісисти продемонстрували прогрес, повідомляє УНН з посиланням на АТР.
Особистий рекорд у свій актив записав Владислав Орлов, який дебютує в топ-500 рейтингу АТР (479 сходинка із 63 балами). У 24-річного уродженця Харкова +35 позицій. Також новий кращий результат в кар'єрі показали 20-річний Микита Маштаков (662, +48 місць) і 19-річний Олексій Крутих (756, +19).
Зазначимо, що перші ракетки України Сергій Стаховський та Ілля Марченко втратили позиції. Киянин опустився на один щабель і став 147, а Марченко на три – 430.
Додамо, що в топ-20 рейтингу змін не відбулося.
Нагадаємо, південнокорейський тенісист Дак Хі Лі з вадами слуху встановив унікальне досягнення в історії світового тенісу.